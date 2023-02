Sporting de Braga perde frente ao Vitória e mantém-se em terceiro

Ao minuto 25, Niakaté derrubou Safira dentro da área e foi expulso. O árbitro assinalou penálti a favor do Vitória, convertido por Tiago Silva, aos 31 minutos.

No arranque da segunda parte, ao minuto 54, o Vitória ficou a jogar com 10, após o segundo amarelo de Tiago Silva, que derrubou Ricardo Horta perto da área.

O Sporting de Braga mantém-se em terceiro lugar com 50 pontos, a um do FC Porto. O Vitória está em 5.º com 37 pontos.