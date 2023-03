FC Porto bate Estoril Praia em casa

O golo surgiu na sequência de um canto da direita batido por André Franco, Toni Martínez desvia de cabeça ao primeiro poste para o médio depois de finalizar com sucesso. É o primeiro golo do sérvio esta temporada.

Ainda na primeira parte, o FC Porto dá uma reviravolta no resultado e ganha vantagem aos 31 minutos com o 2-1 graças a André Franco. O ex-Estoril levanta os braços e não festeja.

Perto do final da partida, Francisco Geraldes foi expulso e saiu a aplaudir e a agradecer às bancadas.

A derrota frente ao segundo classificado do campeonato é a quinta consecutiva, e oitava nos últimos nove jogos, do Estoril Praia na Primeira Liga, com os estorilistas a manterem-se na 15 posição, com 22, seis acima da zona de despromoção.