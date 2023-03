O FC Porto e o Sporting de Braga empataram este domingo 0-0, no Estádio Municipal de Braga, num jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição fica com 58 pontos (mantém o segundo lugar), e os minhotos com 56, em terceiro. O Benfica mantém a liderança do campeonato, com 68 pontos.

A arbitragem foi de João Pinheiro.