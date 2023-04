O FC Porto visitou o Benfica na 27ª. jornada da Primeira Liga e venceu a equipa da casa por duas bolas a uma. O golo da vitória foi marcado no início da segunda parte por intermédio de Taremi. O Benfica entrou para esta partida com 71 pontos e no primeiro posto da tabela classificativa. Já os "dragões" contavam com 61 pontos, que lhes valia o segundo lugar. O Benfica entrou de início com a equipa habitualmente titular, portanto, sem surpresas. Relativamente ao jogo contra o Rio Ave, Florentino voltou a jogar de início e Neres foi relegado para o banco. Já o FC Porto contou com dois "reforços" de peso. Pepe e Diogo Costa voltaram a estar disponíveis e foram lançados de início por Sérgio Conceição. Com casa cheia e o ambiente ao rubro, o FC Porto ficou a pedir penálti logo aos quatro minutos, depois de Taremi cair na área adversária. Artur Soares Dias nada assinalou e mandou jogar. Eis que seis minutos depois, Bah cruzou da direita e Gonçalo Ramos, o sujeito do costume, cabeceou para o fundo das redes portistas. Estava feito o 1-0.

A partir desse momento, o FC Porto criou perigo por diversas vezes , mas sem sucesso. Aos 23 minutos, Uribe fez falta sobre Bah e levou o primeiro amarelo da partida. Na sequência do lance, o lateral do Benfica foi forçado a sair do jogo. Aos 41 minutos, Manafá ainda marcou para os "dragões", mas o lance foi invalidado por falta de Taremi sobre o guardião encarnado.



O lance serviu de ensaio para quatro minutos depois Pepê introduzir a bola na baliza. Desta vez contou: estava feito o 1-1.

Aos 45+5, Galeno voltou a marcar, mas o lance foi novamente anulado por fora de jogo do atleta portista. Segunda parte começou com golo do FC Porto A partida seguiu para a segunda parte com um empate no marcador, mas a igualdade não durou muito. Taremi, aos 54, marcou e colocou o FC Porto na frente do marcador.