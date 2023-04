Sporting vence Casa Pia num jogo recheado de golos

Sporting CP ganha no Estádio Nacional contra o Casa Pia para a 27ª jornada, após seca de golos no empate contra o Gil Vicente. O jogo começou quente, com golo de Francisco Trincão aos 20 segundos.

O problema da finalização, apesar do primeiro golo selado, continuou para a equipa leonina que não conseguia furar as redes do Casa Pia. E quem não marca sofre, sendo que pouco tempo depois Rafael Martins do Casa Pia iguala o marcador, num lance que parecia fora de jogo a olho nu. O VAR validou.

As tentativas ofensivas do Sporting eram superiores, algo que se consolidou no marcador de novo por Trincão com um golo aos 39 minutos.

No entanto, mesmo no fechar da primeira parte, uma defesa inacabada de Adan deixa a bola solta na área e o jogador Soma do Casa Pia aproveita e iguala de novo.

Após o intervalo, e já estando em desvantagem duas vezes, o Casa Pia enfrentou uma equipa verde e branca com vontade de ganhar e aos 48 minutos Pedro Gonçalves reaparece enquanto avançado e dá uma nova esperança ao Sporting.

Gira o disco e toca o mesmo, o Casa Pia não queria sair do estádio sem luta e voltou a equilibrar o marcador aos 62 minutos, com alguma desatenção da defesa leonina.