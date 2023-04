SC Braga vence e sobe a segundo lugar à condição

O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira o Casa Pia, por 1-0, no jogo de arranque da 29.ª jornada da Primeira Liga. Os minhotos sobem ao segundo lugar à condição, até então ocupado pelo FC Porto.

O jogo foi para o intervalo sem golos. No início da segunda parte, Ricardo Horta desbloqueou a partida com um golo aos 54 minutos, garantindo o quarto triunfo consecutivo do Sporting de Braga no campeonato.