FC Porto vence Paços de Ferreira e mantém perseguição ao Benfica

Dois minutos depois, Taremi caiu na área adversária, mas Fábio Veríssimo mandou jogar depois de receber indicações do VAR. Os "dragões" começaram a insistir a partir do minuto 10 e aproximaram-se da baliza pacense por diversas ocasiões, mas sem sucesso.

O árbitro deu mais sete minutos e os “dragões” carimbaram mais uma vitória no campeonato. Com estes três pontos, o FC Porto fica a um ponto do Benfica, embora as águias tenham menos um jogo.