Detido suspeito de atear fogo no concelho de Monção

A GNR de Viana do Castelo deteve um homem de 44 anos pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Monção.

De acordo com o comunicado enviado pela GNR, o suspeito estaria a atear fogo numa zona agrícola perto de uma área residencial. Após o alerta, os militares deslocaram-se ao local e identificaram o presumível autor do crime, com o apoio de populares da zona.

Na sequência da detenção, a GNR apreendeu um isqueiro. O homem foi constituído arguido, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Monção para aplicação das medidas de coação.

No seguimento das diligências policiais foi contactada a Polícia Judiciária (PJ).

Com esta detenção, a Guarda Nacional Republicana (GNR) já efetuou 53 detenções por incêndio florestal no presente ano de 2022, mais uma do que em todo o ano de 2021 (52 detenções).