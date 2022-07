Incêndio na Peneda-Gerês obriga à evacuação de varias freguesias

No concelho de Ponte da Barca, houve diversos reacendimentos durante a tarde. O incêndio, que na noite passada alastrou a várias aldeias, obrigou a retirar população de algumas freguesias.

Conter os reacendimentos que foram surgindo ao longo do dia foi a principal preocupação para as autoridades. Os vários focos de incêndio ocorreram em zonas despovoadas e inacessíveis para os operacionais no terreno.

As descargas dos meios aéreos são vitais para controlar a situação no concelho de Ponte da barca, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. Evitar que as chamas voltem é o principal objetivo.

Durante a noite e madrugada, de quinta para sexta-feira, viveram-se momentos de aflição. A população teve de ser retirada das aldeias de Froufe e Lourido. Ermida e Sobredo também estiveram em perigo. Nestas freguesias, situadas no meio da montanha, a população vive em casas dispersas e é maioritariamente idosa.

O incêndio deflagrou em Lindoso, na passada terça-feira, ganhou força devido aos ventos fortes e temperaturas elevadas. O Parque Nacional Peneda-Gerês e a Reserva Mundial da Biosfera tem mais de 69 mil hectares, com flora e fauna únicas.