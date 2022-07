Incêndio que lavra há dois dias em Baião continua a ser o mais preocupante

O incêndio que começou em Baião há dois dias é o que nesta altura está a mobilizar mais meios. Há uma frente de fogo ativa numa zona de difícil acesso em que o combate praticamente só é possível com a ajuda de meios aéreos. A Proteção Civil espera que ainda hoje o fogo entre em fase de resolução.



A lavrar há dois dias, o incêndio que começou no concelho de Baião chegou a ter seis frentes de fogo ativas.

Durante a manhã deste sábado só há uma que ainda está a preocupar as autoridades.

Com uma encosta de difícil acesso aos bombeiros por via terrestre, a frente ativa que se aproximou de Amarante está a ser combatida sobretudo por um meio aéreo.

Na sexta-feira as chamas chegaram a estar muito próximas de aldeias como Mafomedes, Eiriz ou Penalva.

As autoridades contam com a melhoria das condições meteorológicas e também com o vento menos intenso para conseguir travar o fogo.

A Proteção Civil acredita que ainda durante este sábado o incêndio pode entrar em fase de resolução...