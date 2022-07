Mais de 400 operacionais combatem 11 fogos ativos

Mais de 400 operacionais combatiam às 18:00 deste sábado os 11 incêndios ativos em Portugal continental, menos de metade do que o registado à mesma hora na sexta-feira, segundo a Proteção Civil.

Na sexta-feira, eram mais de 850 os bombeiros mobilizados para os 14 incêndios então ativos ativos no país, um número bastante inferior ao registado na quinta-feira à tarde, quando o combate às chamas envolvia mais de 2.400 operacionais.

Segundo a informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18:00 deste sábado estavam no terreno a combater os incêndios ativos 409 operacionais, apoiados por 103 viaturas e 13 meios aéreos.

Quanto aos incêndios dominados, 11, mobilizavam 383 operacionais, com o apoio de quase 120 veículos e dois meios aéreos.

REGIÃO NORTE É A MAIS AFETADA

Esta tarde, a região Norte continua a ser a mais afetada pelos incêndios e o fogo que lavra desde as 14:45 na freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves, sofreu uma “reativação forte”, depois de ter sido dado como dominado.

Na sexta-feira, o fogo de Bustelo lavrou em zona de povoamento florestal e chegou a rodear a zona sul da zona de acolhimento empresarial de Chaves.

Este incêndio é dos que mobiliza esta tarde mais meios: 119 bombeiros, 32 veículos e cinco meios aéreos.

No distrito do Porto há também um fogo ativo no concelho de Penafiel, que deflagrou pelas 13:25, e está a ser combatido por 102 bombeiros, 27 veículos e três meios aéreos.

No concelho de Celorico de Basto, no distrito de Braga, um incêndio está a ser combatido por quase 59 operacionais, apoiados por 14 viaturas e dois meios aéreos.

Além destes incêndios, existiam mais oito fogos ativos em Portugal continental.