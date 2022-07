Morte de piloto no combate ao fogo: "Era um homem com muita experiência"

O funeral do piloto André Serra, que morreu a combater um incêndio, deverá realizar-se no domingo. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas e os primeiros dados serão conhecidos na segunda-feira.

Ao que a SIC apurou, o piloto de 32 estava há poucas horas ao serviço quando se deu o acidente. Tinha saído do aeródromo de Viseu durante a tarde, para substituir um colega.

Os investigadores estiveram este sábado de manhã no terreno para analisar os destroços do avião.

O Presidente da República vai estar nas cerimónias fúnebres no domingo e está previsto o velório e missa na capela militar em Benfica.