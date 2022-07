O que é a FEB Monitorização e como tem ajudado no combate aos incêndios?

Nos trabalhos de coordenação, os bombeiros, a Proteção Civil e os autarcas têm a ajuda de uma ferramenta informática. A FEB Monitorização é uma aplicação que, em tempo real, permite ver onde estão os meios, para onde evolui o incêndio e qual a área ardida. A SIC acompanhou as operações no posto de comando do incêndio que esta semana atingiu o distrito de Aveiro.

A FEB Monitorização tem sido um instrumento fundamental na coordenação do combate aos fogos desde 2018. É a ferramenta operacional da Proteção Civil que permite analisar e gerir todos os meios num incêndio rural.

Pela aplicação informática, Proteção civil, bombeiros e autarcas têm acesso ao mapa que permite ir também definindo a área já ardida.