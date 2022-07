PCP expressa pesar pela morte de piloto em Foz Côa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, expressou este sábado o "pesar à família do piloto" de aviões que morreu na sexta-feira em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, enquanto combatia incêndios na região.

"Neste dia, e acompanhados por todos aqueles que aqui estão presentes, transmitimos o nosso pesar à família do piloto que morreu ontem [sexta-feira] quando participava nas operações de combate aos incêndios em Foz Côa", disse Jerónimo de Sousa em Matosinhos, num convívio com apoiantes.

O secretário-geral comunista falava no convívio “Crianças e Pais com Direitos”, que decorreu hoje à tarde em frente à estação de metro da Senhora da Hora, em Matosinhos (distrito do Porto).

Jerónimo de Sousa iniciou a sua intervenção reafirmando a "solidariedade com as populações atingidas pelos dramáticos incêndios dos últimos dias, e também de apreço a todos os que combatem os fogos".

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu na sexta-feira após a queda do avião que pilotava, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Coa, distrito da Guarda.

“O óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica. O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio completamente destruído”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Foz Côa, João Paulo Sousa.

O acidente está a ser alvo de uma investigação, disse hoje o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.