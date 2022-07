Vivemos a maior e a mais longa onda de calor desde que há registos científicos. É a segunda este ano e os especialistas avisam que podem vir a ser 10 este ano. Esta semana foi das mais difíceis dos últimos tempos, com o Governo forçado impor a situação de contingência em Portugal.

No total desta onda de calor contam-se 41 casas destruídas de norte a sul do país, assim como vários carros, um armazém e vários anexos. Um piloto faleceu no combate ao incêndio, em Foz de Côa.