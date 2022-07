Fogo em Pinhel ameaçou casas e vinhas

O incêndio em Pinhel, no distrito da Guarda, reativou-se esta tarde. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro, as chamas não estão por enquanto a colocar povoações em risco.

Com a ajuda de meios aéreos, mais de uma centena de bombeiros combatem as três frentes de um incêndio que tinha sido dado como dominado.

Empurradas por ventos muito fortes, as chamas voltaram a ameaçar casas e vinhas em algumas localidades deste concelho do distrito da Guarda.

Em algumas localidades, os terrenos agrícolas que cercam muitas habitações acabaram por contribuir para estancar o avanço das chamas que tinham passado obrigado ao condicionamento do trânsito na estrada nacional que liga a Guarda a Pinhel.