Portugal recua para situação de alerta, mas Proteção Civil avisa: "Não podemos baixar a guarda"

A Situação de Alerta é, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, o nível menos grave , abaixo da Situação de Contingência e do patamar mais grave, a Situação de Calamidade.

As proibições da Situação de Alerta

A situação de alerta implica a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem", alerta o Governo no comunicado, acrescentando que está também proibida "a realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração".

Além disso, o nível de alerta que passa a estar em vigor a partir das 00:00 de segunda-feira inclui a proibição de trabalhos nas florestas "com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais" e de trabalhos nos espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

A situação não permite também que seja usado fogo-de-artifício, suspendendo as autorizações que já tenham sido emitidas.



"Há perigo de as pessoas pensarem que já vai ser tudo fácil, mas não vai"

O comentador da SIC Luís Marques Mendes alertou, este domingo à noite na SIC, para os cuidados que todos devem continuar a ter, uma vez que alteração não acarreta mudanças significativas.