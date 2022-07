Fogos no distrito de Vila Real em fase de resolução e vigilância

O incêndio que deflagrou no domingo em Cortinhas, no concelho de Murça, distrito de Vila Real, entrou em fase de resolução às 00:30, mantendo-se no local mais de 600 operacionais, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"O incêndio de Murça entrou em fase de resolução às 00:30 de hoje. No combate ao incêndio estão 615 operacionais, com o apoio de 215 veículos", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, pelas 06:30.

A mesma fonte adiantou que o incêndio que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, está em rescaldo e vigilância desde as 03:18 desta quinta-feira.

Às 06:30, estavam no local 82 operacionais, com o apoio de 28 meios terrestres. A esta hora não havia incêndios em curso, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Portugal continental permanece em situação de alerta até esta quinta-feira, devido ao risco de incêndio.

Vários distritos do interior norte e centro, bem como o de Faro apresentam esta quinta-feira perigo máximo de incêndio.