Portugal começa o dia sem incêndios ativos, Governo volta a avaliar nível de alerta

Portugal começou o dia desta quinta-feira sem nenhum incêndio ativo.

O fogo de Murça entrou em fase de resolução e é neste momento (07:20) o que mobiliza mais meios. Cerca de 600 operacionais mantém-se no terreno apoiados por mais de 200 veículos.

Este incêndio obrigou à evacuação de aldeias próximas e alastrou para Vila Pouca de Aguiar e Valpaços. Consumiu mais de 12 mil hectares e pode vir a ser o maior do ano em Portugal.

Em Chaves, na freguesia de Bustelo, o incêndio foi já dado como extinto. No teatro de operações estavam, às 07:20, 82 operacionais e 28 meios terrestres.

Portugal Continental está em situação de alerta até ao final do dia desta quinta-feira. O nível foi declarado na sequência da descida da temperatura, depois de o país ter estado sete dias em situação de contingência.

O Governo volta esta quinta-feira a avaliar o nível de alerta do país, numa altura em que parte do território continental se encontra em risco máximo de incêndio. As previsões meteorológicas apontam para uma subida da temperatura a partir de sábado.

Só este ano, de acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, arderam cerca de 58 mil hectares de floresta, mais do dobro de 2021.