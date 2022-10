Governo compra dois canadair para combate a incêndios que só deverão chegar em 2026

Há pelo menos dois anos que se tem vindo a discutir a obtenção de meios aéreos próprios, não só para reforçar a capacidade de combate aos incêndios como, sobretudo, para reduzir o que se gasta todos os anos com o aluguer de aeronaves.

Esta compra será feita em conjunto com outros Estados-membros da União Europeia e, ao todo, Bruxelas vai adquirir 12 canadair, que vão reforçar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Segundo o Jornal de Notícias, apesar de o Governo ter anunciado que esperava até 2025 os dois aviões de combate a incêndios, a Comissão Europeia estima que só daqui a quatro anos o país possa contar com eles.

A demora na entrega dos canadair deve-se às negociações entre Bruxelas e o fabricante e também ao tempo de produção. Fonte do gabinete do comissário europeu de Gestão de Crises disse ao Jornal de Notícias que as negociações com a empresa canadiana só vão começar no outono, quando é expectável que esta época de fogos na Europa tenha terminado.

Neste momento, Portugal dispõe de 60 meios aéreos de combate aos incêndios.