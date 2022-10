Secretária de Estado da Proteção Civil reage às falhas do SIRESP nos incêndios em Leiria

A secretária de Estado da Proteção Civil diz que as falhas registadas no SIRESP, durante os incêndios em Leiria foram "pontuais". Patrícia Gaspar garante que não causaram constrangimentos aos operacionais no terreno.

A governante reage à notícia avançada na sexta-feira, pela Rádio Renascença, sobre as alegadas "falhas constantes" do sistema nos incêndios recentes em Leiria.

"É uma questão muito técnica, mas não foi um constrangimento", sublinha a secretária da Proteção Civil.

A notícia indica que os bombeiros foram obrigados a recorrer ao e-mail, rádio e aos telemóveis, por exemplo, para transmitirem o ponto de situação dos fogos ao Comando Distrital de Operações de Socorro.

Muitas das falhas terão estado relacionadas com a sobrecarga da rede, nos momentos de passagem de um incêndio de pequena dimensão para uma operação de grande dimensão.