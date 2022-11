Dominado incêndio no concelho de Pombal

O incêndio florestal que deflagrou na tarde deste sábado em Pinhete, no concelho de Pombal, encontrava-se em resolução desde as 23:15, sem frentes ativas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Leiria.

O fogo teve início às 19:07 em Pinhete e chegou a ter grandes dimensões, atingindo as freguesias de Santiago, São Simão de Litém e Albergaria dos Doze.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria referiu à Lusa que desde as 23:15 que o fogo entrou em fase de resolução, sem qualquer frente ativa.

De acordo com a informação disponível às 23:45 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno continuavam 186 bombeiros, apoiados por 55 meios terrestres.

Neste incêndio florestal ardeu essencialmente mato e eucaliptal, segundo o CDOS de Leiria. A mesma fonte referiu que não se registaram até ao momento danos.

Também o incêndio que deflagrou à mesma hora em Vermoil, no mesmo concelho, mas de menor dimensão, também já foi considerado dominado, acrescentou o CDOS de Leiria.