Um incêndio de deflagrou, este domingo, entre as freguesias de Malveira e Venda do Pinheiro, concelho de Mafra. Os bombeiros dirigem-se para o local e a GNR já alargou o perímetro de segurança. Até ao momento, não há habitações em perigo. Os habitantes da aldeia de Venda do Valador observam, apreensivos, o fumo que sai do mato. Teme que o vento mude de direção e coloque em risco a povoação.

Loading...

O incêndio teve início às 15:33 na localidade de Avessada, na União de Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés e está longe de estar dominado. Segundo o site da Proteção Civil, estavam no local, pelas 18:00, 316 operacionais, apoiados por 84 veículos e cinco meios aéreos. Ao final da tarde, pelas 20:00, uma das frentes ativas do incêndio estava a aproximar-se da zona industrial de Avessada. Com a chegada da noite, os meios de combate aéreo vão deixar de poder continuar a operar. No entanto, a intensidade do vento diminuiu ao final da tarde, o que pode ser uma boa notícia para os bombeiros que continuam a tentar dominar este incêndio.

Loading...

Lar de idosos evacuado durante a tarde Durante a tarde, um lar de idosos foi evacuado de forma preventiva, devido à proximidade das chamas. Os cerca de 30 utentes já regressaram, entretanto, às instalações da instituição, explica à SIC Notícias Hugo Santos, comandante distrital de Lisboa da Proteção Civil. "Apesar do trabalho estar a decorrer favoravelmente, houve uma rotação do vento a meio da tarde - que estava prevista - e portanto o posicionamento dos meios já estava feito de forma a garantir que com essa rotação do vento estavam salvaguardadas todos os aglomerados populacionais, permitindo assim não ter ardido nenhuma habitação", prossegue. Nenhuma aldeia foi evacuada, uma vez que as autoridades optaram por "fazer confinamento dos aglomerados populacionais de forma a garantir que não havia dispersão de pessoas" e para poder "garantir a segurança dos habitantes". Cinco pessoas foram assistidos no teatro de operações por inalação de fumo, dos quais dois são bombeiros.

Loading...