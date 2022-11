O fogo em Bairro, concelho de Alenquer, que teve início às 15:41 de domingo, foi hoje dominado pela 01:30, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Às 7:00 permaneciam no local 60 operacionais, apoiados por 20 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Outros incêndios pelo país

Às 04:55, 672 operacionais, apoiados por quase 200 viaturas, estavam mobilizados no combate aos oito incêndios ativos em Portugal continental, segundo a mesma fonte.

O fogo em Ourém, distrito de Santarém, é aquele que mobiliza o maior número de operacionais, com 433 operacionais no terreno, apoiados por 129 viaturas.

O incêndio que teve início às 15:25 de domingo, em Casal do Ribeiro, concelho de Ourém, originou durante o período da tarde cortes de energia, obrigou à retirada de pessoas de uma praia fluvial e esteve próximo de habitações, segundo as autoridades locais.

Em declarações no domingo à noite, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, confirmou o registo de dois feridos no combate às chamas em Ourém.

O ministro da Administração Interna adiantou no domingo que o estado de alerta especial vermelho entrará em vigor na terça-feira nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu, anunciando o reforço da fiscalização pela GNR e pelas Forças Armadas.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião, por videoconferência, com membros de outras áreas governativas para avaliar as condições meteorológicas e do risco de incêndio, José Luís Carneiro referiu que foi decidido “manter o nível de risco e de perigosidade nos termos em que vinha sendo feito até ao dia de hoje”, tendo já ficado agendada uma reavaliação para quarta-feira.

O perigo de incêndio rural vai manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente pelo menos até quinta-feira, prevê o IPMA.