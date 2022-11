Incêndio em Ourém: população fala em fogo posto

Os incêndios continuam a destruir hectares de floresta e, no concelho de Ourém, três fogos começaram à mesma hora, em três pontos diferentes.

Esta segunda-feira, as chamas voltaram a bater às portas da freguesia de Caranguejeira, em Ourém. Com baldes e batedores, a população entrou pela floresta densa, com a certeza que a dedicação dos bombeiros, por si só, já não seria suficiente.

"Eles estão a fazer o melhor possível, mas alguns já não tinham água, levei-lhes agora água", disse Agostinho Oliveira.

Dizem os moradores que o fogo começa sempre à mesma hora, coincidente com as temperaturas altas e os picos de vento.

E a verdade é que, na tarde desta segunda-feira, as chamas chegaram praticamente à mesma hora a várias freguesias dispersas - o que levou os bombeiros a dispersar meios.