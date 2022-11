GNR: as equipas que chegam pelo ar e lutam nas frentes de incêndio

A Guarda Nacional Republicana tem uma unidade de equipas helitransportadas que é essencial na chamada primeira intervenção dos incêndios florestais. Desde o início do ano, já foram ativadas 3.600 vezes, quase sempre para locais praticamente inacessíveis aos meios terrestres.

Durante cerca de uma hora e meia, com recurso a material sapador e com extintor dorsal com 20 litros de água, as equipas lutam na frente de incêndio com o apoio dos meios terrestres.

Em todo o país, a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro tem mais de mil militares. Viseu está entre os distritos onde são mais vezes ativados.