Mais de mil bombeiros combatem fogo na Serra da Estrela

O incêndio que lavra desde a madrugada de sábado e que começou na Covilhã continua sem dar descanso aos bombeiros.

Às 7h00 de hoje estavam 1.150 operacionais no terreno, apoiados por 356 viaturas, segundo a página da Proteção Civil.



A Proteção Civil fala numa evolução muito violenta ao longo da tarde de ontem. As chamas lavram em terrenos de difícil acesso no concelho de Manteigas, no Parque Natural da Serra da Estrela.

No total já ficaram feridos durante o combate às chamas nove operacionais.

Ontem três bombeiros e um sapador florestal ficaram com ferimentos ligeiros e pelo menos 20 pessoas tiveram de ser retiradas de casa na aldeia de Verdelhos.

Numa conferência de imprensa ao início da noite de ontem, o comandante Operacional Regional do Centro salientou que existia "uma situação muito grave” no concelho de Manteigas.