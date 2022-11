Incêndio em Oliveira do Hospital dominado, três bombeiros ficaram feridos

O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho de Oliveira do Hospital foi dado como dominado pelas 21:00, tendo consumido uma casa de primeira habitação e causado ferimentos em três bombeiros.

O autarca de Oliveira do Hospital explicou que estão a decorrer trabalhos de vigilância, que se vão prolongar durante a madrugada, depois de ter sido definido um perímetro para evitar o risco de reativações.

No combate às chamas três bombeiros ficaram feridos, tendo sido encaminhados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, adiantou José Francisco Rolo.

José Francisco Rolo explicou que na localidade de Travancinha as chamas destruíram uma casa de primeira habitação e uma de segunda habitação.

Já do lado de Oliveira do Hospital arderam vários armazéns agrícolas, barracões de pequena dimensão, na aldeia de Sobreda, apontou.

Uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital sofreu danos, referiu ainda. Durante a tarde, no incêndio que deflagrou pelas 14:59, o vento favoreceu a propagação das chamas, que afetaram "essencialmente zona de mato e terrenos agrícolas".

O fogo foi dominado devido à grande capacidade de organização e mobilização de meios aéreos. Estiveram dez meios aéreos e mais de 300 bombeiros no terreno, com 90 viaturas e três maquinas de rasto. Vieram meios da Guarda, Viseu e Santarém, além do distrito de Coimbra