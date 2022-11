Pela meia-noite, a frente que gerava mais preocupação e mobilizava mais meios era a de Abrantes . Segundo o repóter da SIC Hugo Alcântara, as chamas no concelho de Tomar deram tréguas.

Os dois bombeiros - um homem e uma mulher - foram transportados com ferimentos ligeiros para o Hospital de Abrantes. O homem, por inalação de fumos, já recebeu alta, mas a bombeira continua sob observação devido a queimaduras ligeiras .

Mais de 300 operacionais combatem na noite deste domingo dois fogos nos concelhos de Tomar e Abrantes, em Santarém. Dois bombeiros da corporação de Vila Nova da Barquinha ficaram feridos no combate às chamas.

As chamas lavram numa zona florestal desde cerca das 17:30 deste domingo na freguesia de Olalhas, em Tomar, e na freguesia de Fontes, em Abrantes, numa região com forte presença de eucaliptos.

Os fogos chegaram a ser combatidos por 10 meios aéreos, mas com a chegada da noite foram desmobilizados.

Em entrevista à SIC Notícias, a presidente da Câmara de Tomar informou que foi evacuada uma praia fluvial por precaução, tendo sido retiradas do local 15 pessoas. Anabela Freitas explicou que o acesso à praia é feito apenas por um caminho, para junto do qual se dirigia uma das frentes do fogo.