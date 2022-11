Mais de 400 operacionais e quatro meios aéreos continuam nas Caldas da Rainha devido ao risco de reacendimento. Nesta altura, o fogo está em resolução e decorrem os trabalhos de rescaldo.

O vento e as temperaturas continuam bastante fortes nas Caldas da Rainha, o que faz com que os bombeiros continuem no terreno.

Ao longo da tarde desta quinta-feira, têm sido vários os reacendimentos de pequena dimensão, mas que rapidamente são extintos.