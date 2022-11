Fogo em Leiria em fase de resolução

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira de manhã na localidade de Barreiros, na freguesia de Amor, concelho de Leiria, entrou em fase de resolução às 19:32.

No local continuam cerca de 200 bombeiros, apoiados por 70 viaturas, para consolidarem a resolução do incêndio florestal, que deflagrou às 11:07 de hoje, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Perto das 14:00, o incêndio chegou a ser dado como dominado pelo vereador da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, momento em que havia apenas um flanco de fogo.

Às 20:00, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam em curso em Portugal continental cinco incêndios em curso, combatidos por 624 operacionais com o apoio de 174 viaturas e oito meios aéreos.