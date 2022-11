Bombeiros feridos em despiste em Gouveia já tiveram alta

Os três bombeiros que deram entrada hoje no Hospital da Guarda, depois do despiste da viatura onde seguiam, na Estrada Nacional 17, em Lagarinhos, Gouveia, já tiveram alta, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Seia.

De acordo com o comandante Rui Brito, em declarações à Lusa pelas 22:30, os três bombeiros, cujo estado tinha sido classificado como grave no local do acidente, "já estão em casa".

O despiste de um veículo ligeiro, no qual seguiam cinco bombeiros dos Bombeiros Voluntários de Seia rumo a um incêndio na Guarda, ocorreu pelas 16:00.

Na viatura seguiam mais dois bombeiros, que foram transportados para o Hospital de Viseu com ferimentos ligeiros. Segundo Rui Brito, pelas 22:30, estes dois bombeiros continuavam ainda "em observação".