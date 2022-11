Incêndio em Vila Real já consumiu 4.000 hectares de terreno

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse que esta segunda-feira vai ser um dia de muito trabalho no incêndio que já queimou 4.000 hectares no concelho, mostrando-se preocupado com a possibilidade de surgirem reacendimentos.

Num ponto de situação feito pelas 11:00 aos jornalistas no posto de comando, instalado na aldeia de Benagouro, Rui Santos explicou que existem "três frentes de incêndio".