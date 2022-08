Milhares de pessoas obrigadas a sair de casa devido a inundações no Paquistão

Milhares de pessoas que vivem perto de rios que transbordaram no norte do Paquistão receberam ordem para deixarem as suas casas, depois de as chuvas das monções terem matado quase mil pessoas nos últimos dois meses.

Vários rios na província de Khyber Pahktunkhwa transbordaram as suas margens e destruíram dezenas de edifícios, incluindo um hotel de 150 quartos.Junaid Khan, 23 anos, proprietário de duas pisciculturas em Charsadda, disse à agência France-Presse (AFP) que a casa que tinha construído "desapareceu diante" dos seus olhos.

Sentámo-nos à beira da estrada e vimos a nossa casa de sonho a afundar-se.

As monções são importantes para irrigar plantações e para a reposição de recursos hídricos no subcontinente indiano, mas acarretam também a sua parte de tragédia e destruição todos os anos entre os meses de junho e setembro.