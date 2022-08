Fogo no Sabugal em fase de resolução

O incêndio no Sabugal, no concelho da Guarda, que se tinha reativado esta manhã, entrou em fase de resolução hoje à tarde, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.

Segundo a mesma fonte, o fogo que deflagrou na sexta-feira, em zona de mato, em Casteleiro, no Sabugal, Guarda, foi dado como em resolução pelas 16:11, depois desta manhã se ter reacendido pelas 11:46.

Apesar de dominado, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 17:47 ainda estavam no local 154 operacionais, apoiados por 43 viaturas e um meio aéreo.