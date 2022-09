Incêndio na Serra da Estrela: levantamento dos danos e prejuízos foi antecipado

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reuniu com os autarcas dos municípios afetados pelo incêndio da Serra da Estrela. O levantamento dos danos associados ao incêndio foi antecipado, mas as medidas só serão apresentadas depois de serem aprovadas em Conselho de Ministros.

“Nós temos danos de diferente natureza, que exigem uma intervenção mais imediata – como a estabilização dos solos. Temos outros que implicam criar maior competitividade no território e fazer face a perdas que as atividades económicas, nomeadamente na área do turismo, têm”, explica a ministra.