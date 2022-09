Vídeo mostra momento do acidente com helicóptero em Amares

Um helicóptero de combate a incêndios despenhou-se na quinta-feira em Amares, no distrito de Braga. O piloto sofreu ferimentos graves, mas não corre perigo de vida. Esta sexta-feira, vários técnicos estiveram no terreno a fazer a peritagem.

Eram 19:30 quando o aparelho, que ajudava no combate às chamas, embateu num cabo de alta tensão. O piloto perdeu o controlo e acabou por cair numa zona de mato denso.

Imagens divulgadas entretanto mostram o momento em que, durante uma segunda descarga e já a uma altitude baixa, ocorreu o acidente.

O piloto deu entrada no hospital de Braga às 22:00 com ferimentos graves, mas sempre consciente e até colaborou com as autoridades.

Na manhã desta sexta-feira, decorreram operações para a retirada dos destroços, que levará alguns dias a completar.