Dominado incêndio em Odemira

O incêndio que lavrava em Odemira desde o início da tarde de domingo foi dado como dominado esta madrugada, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Às 02:25, encontravam-se no local 255 operacionais, apoiados por 90 veículos.Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que as chamas obrigaram à evacuação, por precaução, de oito residências, tendo sido retiradas 16 pessoas, das quais dez moradores e seis turistas.

O alerta para o incêndio, que deflagrou na zona de Medronheira, na freguesia de São Teotónio, Odemira, foi dado às 12:05.