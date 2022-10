5 anos dos incêndios de outubro de 2017: “O pouco que tinha significava muito para mim”

Este sábado faz cinco anos que o país foi devastado por uma vaga de incêndios, sobretudo na região centro e norte, que provocaram a morte a dezenas de pessoas.

50 mortos e 70 feridos foi o resultado da passagem do fogo. Vítor Rodrigues, uma das vítimas dos incêndios, revela que as marcas psicológicas ainda permanecem.

A casa de Vítor Rodrigues foi uma das cerca de 900 habitações permanentes que foram recuperadas com a ajuda do Estado, no centro e norte do país.

Só na zona da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro foram feitos 1.340 pedidos de apoio para recuperar habitações permanentes, em 28 concelhos. O apoio do Governo atingiu cerca de 60 milhões de euros.

As chamas consumiram 290 mil hectares de floresta, entre eles 80% do Pinhal de Leiria.