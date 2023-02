Na Guarda, a GNR está a tentar mudar a forma como os proprietários rurais fazem a limpeza dos terrenos. No distrito, as queimas e queimadas são as principais causas dos incêndios. As ações de sensibilização serão reforçadas na campanha “Floresta Segura”.

A GNR da Guarda vai intensificar as ações de sensibilização para combater a principal causa dos incêndios. No distrito, mais de metade dos fogos ocorridos nos últimos três anos foram provocados por queimas e queimadas que acabaram descontroladas. A percentagem chega aos 53%.

A GNR diz que é preciso reduzir comportamentos de risco e alterar mentalidades.

Durante a fiscalização no terreno, no ano passado, a GNR assinalou 312 casos quando há quatro anos foram mais de mil.

Os dados foram divulgados na apresentação pública da campanha “Floresta Segura”.

A ideia de que os incêndios se combatem no inverno foi repetida. Apesar do número de ignições tenha vindo a diminuir, os fogos têm sido mais severos. O passado recente mostra isso, com o incêndio de agosto que começou na Covilhã e se estendeu ao distrito da Guarda onde, só no ano passado, arderam mais de 24 mil hectares de floresta.