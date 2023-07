Incêndios em Portugal

Incêndio Silves: fogo dominado, mas trânsito continua cortado na EN 267

Os meios vão continuar posicionados no terreno para procederem à consolidação do incêndio e, depois, ao rescaldo. No terreno estavam 248 operacionais, apoiados por 81 viaturas e um meio aéreo.