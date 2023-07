Incêndios "estão, estranhamente, a deflagrar em vários locais" nas Caldas da Rainha

Cinco fogos ativos no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, mobilizavam às 20:00 173 bombeiros e um meio aéreo, informou fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

"Desde perto das 13:00 que estão a deflagrar incêndios em vários locais do concelho e atualmente estão ativas cinco ocorrências", disse à agência Lusa o comandante sub-regional do Oeste, Carlos Silva.

Um incêndio numa zona de mato, nas Águas Santas, numa das entradas da cidade das Caldas da Rainha é aquele em que estão "empenhados mais meios", com 95 operacionais, 26 meios terrestres e um meio aéreo a combater as chamas, depois de "alguns operacionais terem sido desviados para outras ocorrências que estão, estranhamente, a deflagrar em vários locais", afirmou o comandante.

O primeiro dos incêndios a deflagrar, na Quinta dos