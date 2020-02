"Tornado de morcegos" invade os céus de Queensland, na Austrália

Os moradores da cidade de Ingham, em Queensland, na Austrália, estão preocupados com a saúde pública dos habitantes devido aos milhares de morcegos que invadiram e têm sobrevoado os céus da localidade nos últimos dias.

Já mostraram a sua indignação por causa do barulho, cheiro e sujidade provocada por estes animais, e pediram a intervenção das autoridades, que revelaram que os morcegos são protegidos pela lei e não podem ser abatidos, no entanto garantem estar a fazer os possíveis para os reencaminharem ao habitat natural, avança a BBC.

Em declarações ao Current Affairs, um canal de notícias australiano, o presidente da câmara do município, disse que esta é "uma praga com proporções bíblicas".

Nos vídeos, que percorrem as redes socias, é possível ouvir o barulho ensurdecedor duante a passagem dos morcegos.

Alguns moradores equacionam retirar os filhos das escolas, de forma a prevenir que sejam atacados pelos animais e possam vir a apanhar alguma infeção.

As autoridades aperceberam-se das proporções do problema, quando um helicóptero de emergência médica não conseguiu aterrar no heliporto de um hospital porque estava rodeado de morcegos.



9now.nine.com.au

Na reportagem realizada pela orgão de comunicação é possível perceber a dimensão do problema que afeta a cidade australiana.