Cadela faz 90 km para visitar antiga casa. Saudades ou demasiado tempo livre?

Cleo , uma fêmea de 4 anos da raça labrador, desapareceu de casa no dia 12 de julho, na cidade de Olathe, no estado norte-americano do Kansas.

Dias depois do seu desaparecimento, foi encontrada na varanda da sua antiga casa, em Lawson, no estado do Missouri. A distância de uma cidade à outra é de cerca de 91 quilómetros. Pelo caminho existe o rio Missouri, por isso acredita-se que a cadela terá também atravessado esse rio. Mas ninguém sabe como.

Quando Cleo foi encontrada, os novos proprietários da casa tentaram identificar os donos através do chip que é colocado em todos os cães. Colton Michael contou à imprensa local que ele e a mulher se tinham mudado para aquela casa há dois anos.

Através do chip conseguiram descobrir o dono do animal e através de uma rápida pesquisa no Facebook perceberam que Drew tinha feito uma publicação que dava conta do desaparecimento de Cleo. A partir desse momento entraram em contacto e combinaram um encontro.

"É a história mais bizarra", disse Drew.

Colton Michael brincou com a situação dizendo: "Agora que sabemos a quem é que ela pertence, se ela aparecer novamente, sabemos para quem ligar".

A história de Cleo, apesar de misteriosa, teve um final feliz. No entanto nunca ninguém vai saber como conseguiu andar 90 quilómetros e chegar à antiga casa onde morou com o dono.