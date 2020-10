Pássaro desaparecido é devolvido ao dono depois de cantar tema da "Família Addams" 

Um pássaro de estimação que voou da gaiola foi entregue ao dono depois de ser ouvido a cantar a música da "Família Addams". O caso insólito aconteceu na passada terça-feira, em Inglaterra.

A caturra de seis meses escapou da gaiola que o dono, Rhys Owen, deixou acidentalmente aberta. Numa tentativa de encontrar o pássaro, o homem percorreu a cidade de carro a tocar o tema, que diz ser "a música favorita" de Smidge.

"Ele canta o tema da Família Addams - que é a sua música favorita -, então coloquei-a (a música) em 'altos berros' no meu carro e conduzi pela cidade, com todas as janelas abertas, na esperança de o conseguir encontrar."

De acordo com a BBC, Smidge foi encontrado depois de Rhys Owen fazer um apelo sobre o pássaro desaparecido num grupo local no Facebook. Um dos internautas comentou que a ave tinha sido encontrada numa árvore numa quinta, a quase dois quilómetros de distância do local onde tinha desaparecido.

Em entrevista à emissora britânica, o dono do pássaro revelou que Smidge foi encontrado a cantar a música. "Toda a gente na quinta ouviu o tema da Família Addams vezes sem conta até que alguém foi ver o que se passava."

"A Família Addams" surgiu na década de 30 em banda desenhada, sendo depois adaptada em séries televisivas e filmes.