Mulher leva idoso morto ao banco para levantar dinheiro da reforma

Uma mulher levou um homem de 92 anos a uma agência bancária em Campinas, no Brasil, para tentar ficar com a sua reforma. O idoso foi transportado já morto, numa cadeira de rodas.

O caso insólito aconteceu no dia 2 de outubro. Uma vez que estava com pressa, a mulher tentou que o atendimento na agência bancária fosse o mais breve possível. Nesse sentido, disse aos funcionários do banco que o suposto companheiro estaria a sentir-se mal.

Os bombeiros foram chamados ao local e quando chegaram, constataram que o homem estava morto e que o óbito já tinha ocorrido há algum tempo.

De seguida, as autoridades foram chamadas ao local e a Polícia Militar levou a mulher para fazer o registo da ocorrência.

José Henrique Ventura, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, disse à G1 que, de acordo com o relatório médico, o homem de 92 anos já estaria morto há pelo menos 12 horas quando foi levado para a agência bancária.

"Ela alega que era mulher dele há alguns anos, mas não tinha nenhuma procuração para movimentar a conta bancária", sublinha José Henrique Ventura.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo diz ainda que vai ser instaurado um inquérito por fraude.