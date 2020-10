Nasceu um cão verde em Itália. Chama-se Pistachio e é o unico dos quatro irmãos com uma cor pouco comum.

Os especialistas dizem que o tom está relacionado com um tipo de pigmento presente na bílis da mãe, o mesmo que faz com que os hematomas fiquem esverdeados. A cor verde mudará à medida que o cão for envelhecendo.

O dono de Pistachio, um agricultor italiano, diz que o animal traz algum simbolismo. Acredita que o cão dará esperança e sorte à quinta para enfrentar a pandemia da covid-19.