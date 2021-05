Jovem finge casamento para fazer ciúmes ao ex-namorado e torna-se viral

Uma jovem alemã decidiu fingir o seu próprio casamento para se vingar do ex-namorado. O momento foi registado, partilhado na rede social TikTok e tornou-se viral. Com mais de 1,8 milhões de visualizações, a alemã diz-se satisfeita com o resultado.

Sarah Vilard, de 24 anos, separou-se do então namorado em 2019 e decidiu, pouco tempo depois, fingir o seu próprio casamento para se vingar e fazer-lhe ciúmes.

Pagou a um ator para fazer de noivo, comprou um vestido, alugou uma quinta e convidou os amigos para a cerimónia falsa.

O resultado foi partilhado recentemente num vídeo na rede social TikTok, onde publicou fotografias do casamento ao som da música “Crazy”, do grupo Gnarls Barkley. “Sim, sou louca”, escreveu na legenda da publicação.

"Ele [ex-namorado] descobriu pelo Instagram e enviou-me mensagem no dia seguinte. Achou que eu o tinha traído enquanto estávamos juntos. Não era esse o caso, mas ele veio a minha casa e quis falar sobre isso. Eu não estava interessada”, contou a jovem, citada pelo New York Post.

Sarah acabou por bloquear o ex-companheiro nas redes sociais e revela estar “solteira e muito feliz” agora que se pode focar apenas em si.

As opiniões dos internautas divergem: “Pessoalmente não vejo nada de mal nisto”, escreve um. “Parabéns, atingiste um novo nível de mesquinhez”, escreve outro.