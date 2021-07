No Estado norte-americano do Minnesota as autoridades estão a pedir aos residentes que não libertem os seus peixes de estimação na natureza depois de terem encontrado enormes peixes-dourados no lago.

Os animais domésticos comuns podem crescer muito mais na natureza e causar perturbações nos ecossistemas.

A cidade de Burnsville partilhou imagens no Twitter dos peixes encontrados no Lago Keller.

O peixe-dourado comum poderá contribuir para a má qualidade da água ao perturbar o sedimento e o desenraizamento das plantas.

No Minnesota, os peixes-dourados são uma espécie invasiva regulamentada, o que significa que é ilegal libertá-los em águas públicas.

Esta espécie, mantida num aquário doméstico cresce rapidamente, tipicamente até cerca de 5,1 cm de comprimento. Contudo, uma vez estabelecida em água públicas, os oficiais da fauna selvagem dizem que os peixes podem crescer muito mais e ser difíceis de remover, reproduzindo-se rapidamente e dominando as espécies nativas.