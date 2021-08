Jovem italiano tatua código do certificado digital covid-19 no braço

Um jovem italiano tatuou no braço o código QR correspondente ao seu certificado digital covid-19, depois de ter sido vacinado com as duas doses. Andrea Colonnetta fez sucesso nas redes sociais ao mostrar que a tatuagem funciona e que basta “lê-la” para permitir a entrada em restaurantes, museus, cinemas e outros estabelecimentos.

A decisão de tatuar o código QR do certificado digital foi impulsiva, admite o jovem ao jornal Corriere della Calabria, mas fê-lo por ser uma opção prática no contexto de pandemia. Em Itália é necessário apresentar o certificado desde 6 de agosto para poder entrar em cinemas, museus, estabelecimentos desportivos fechados ou para comer no interior de restaurantes.

Andrea Colonnetta já recebeu as duas doses da vacina e, por isso, já é portador do certificado digital. Nas redes sociais divulgou um vídeo onde mostra como a tatuagem funciona. Ao entrar num restaurante, o jovem estende o braço e o código nele tatuado é “lido” por uma aplicação que o permite validar.

Ao jornal italiano, o jovem diz que os pais não acharam tanta piada e recomendaram-lhe ser “menos impulsivo e refletir melhor sobre as coisas”.